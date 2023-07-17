Финансирование Минсельхоза России получат 13 проектов мелиорации Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В настоящее время завершена реализация 11 отобранных проектов мелиорации на общей площади 489 гектаров. До орловских аграриев доведены средства господдержки в объеме 12,15 миллиона рублей. Еще два проекта мелиорации на общую площадь 106,36 гектара отобраны для финансирования решением Комиссии Минсельхоза России 21 июня, на эти цели планируется направить 1,4 миллиона рублей.

– Успех аграрного сектора региона во многом обеспечен существенной поддержкой села со стороны государства. Тем более, что решение таких масштабных и финансово затратных задач, как мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, невозможно без прямой государственной поддержки. Мы продолжаем взаимодействие с Минсельхозом РФ, – отметил губернатор Орловской области.

В настоящее время ведется подготовка к отбору для финансирования в 2024 году. Общая стоимость 79 проектов мелиорации от 14 сельхозпроизводителей, которые уже подали заявки, составляет 295,3 миллиона рублей.