На строительство дорог в трех районах Орловской области потратят почти 600 миллионов рублей

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Строительство и ремонт запланирован на четырех участках автомобильных дорог протяженностью 20,9 километра. Общее финансирование работ составило 584,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В этом году в порядок приведут почти 26 километров региональных и межмуниципальных автодорог.

Сейчас уже завершены работы по ремонту мостов через реку Филенка в Корсаковском районе, через реку Крома в Сосковском районе и через реку Тим в Должанском районе.

В Кромском районе завершено строительство 2,1 километра автодороги «М-2 «Крым» - Федотово - Себякино» - деревня Пушкарная» и 1,5 километра автодороги в деревни Голубица.