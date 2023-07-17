В Орловской области подходит к концу ремонт очередного ФАПа

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта завершается в селе Смирные Покровского района Орловской области. Об этом телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

На капитальный ремонт ФАПа, проходящий по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», выделено более четырех миллионов рублей.

В настоящее время рабочие уже успели полностью заменить кровлю здания и систему энергоснабжения. Помимо этого, завершена внутренняя отделка стен, потолков, установлены новые оконные рамы и двери, установлена новая система отопления. После завершения строительных работ в ФАПе планируют установить новую мебель и новое современное оборудование.

Полностью завершить капитальный ремонт планируется в августе 2023 года.