В Орловской области состоялся спортивно-туристический слет

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В Сосковском районе прошел областной молодежный спортивно-туристический слет, посвященный 80-й годовщине освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

В мероприятиях принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Участниками слета стали 17 команд из разных муниципальных образований региона, в том числе из города Орла, Сосковского, Шаблыкинского, Хотынецкого и Урицкого районов. Свои команды сформировали и волонтерские движения такие как «Зов сердца» и «Лиза Алерт».

Команды проверят свои силы в играх в футбол, волейбол, перетягивании каната и других спортивных состязаниях.