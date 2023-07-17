В Орловской области автомобиль сбил подростка на велосипеде

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 15 июля 30-летний водитель "ВАЗ-21013" ехал по автодороге "Нарышкино-Сосково". Около четырех дня в районе 36 километра, съезжая на территорию АЗС он сбил 13-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, мальчика доставили в БУЗ ОО НКМЦ имени Круглой.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, в которых пострадали и получили травмы два человека.