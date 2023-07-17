Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 8:59

Орловский филиал РАНХиГС отправил автомобиль в зону СВО

Машину передали в подразделение, где служит депутат Строев
Елена Зябкина
Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

13 июля Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС передал в зону проведения специальной военной операции автомобиль УАЗ. В подразделении, получившем УАЗик, несет службу депутат Орловского городского Совета народных депутатов Владимир Строев. Автомобиль был полностью подготовлен для эксплуатации в зоне СВО. Об этом рассказали в Президентской академии.

– На позиции для передвижения от одного пункта к другому автомобиль будет кстати. Технически он исправен и готов к выполнению задач. Важно, что машина повышенной проходимости, так как здесь именно такой вид транспорта и нужен, – рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Сразу же после того, как машина была доставлена в подразделение, военные начали использовать ее по назначению.

В зону проведения специальной военной операции отправлен уже второй автомобиль. Ранее был отправлен автомобиль «Нива».