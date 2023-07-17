Орловский стадион имени Ленина получил сертификат на проведение игр второго дивизиона

Центральный стадион имени Ленина Фото: Елена Зябкина

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что Центральный стадион имени Ленина в Орле получил сертификат на проведение игр второго футбольного дивизиона.

– Мы прошли этап по лицензированию нашего стадиона, получили лицензию на стадион 3-ей категории, разряда «Б». Нам необходимо выполнить ряд требований - это касается обустройства трибуны для СМИ, для гостей. Работу выполним к 1 августа. А лицензия позволяет играть в профессиональной лиге, – рассказал глава региона.

В последнем матче ФК «Орел» уступил воронежскому клубу «Локомотив». Напомним, что воронежская команда одна из сильнейших в дивизионе и находилась на второй строчке турнирной таблицы СФФ Центр. «Орлы» боролись за победу, но уступили Локомотиву со счетом 0:3. Сейчас ФК «Орел» находится на пятой строчке первенства СФФ «Центр».

Поддержать орловскую команду на домашний стадион пришли более пяти тысяч болельщиков.