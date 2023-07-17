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НовостиПроисшествия17 июля 2023 7:18

Пожарные спасли от огня квартиру на Московском шоссе в Орле

О причине возгорания рассказали в МЧС
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в двухкомнатной квартире на Московском шоссе в Орле произошло 16 июня, около шести вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных шел дым из квартиры. В результате пожара в квартире выгорела стиральная машина на площади в квадратный метр. Пострадавших в здании обнаружено не было. Предположительной причиной пожара специалисты называют аварийный режим работы стиральной машины.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировали 15 возгораний.