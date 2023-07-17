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НовостиПроисшествия17 июля 2023 6:50

В Орле в пожаре погиб человек

Причину возорания предстоит установить специалистам
Елена Зябкина
Фото: архив пресс-службы МЧС России по Орловской области

Фото: архив пресс-службы МЧС России по Орловской области

О возгорании в квартире на четвертом этаже в переулке Ботанический Орла пожарным сообщили 16 июля, в 23:26. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры валил сильный дым. При разведке помещения в комнате спасатели обнаружили 36-летнего мужчину, которого передали медикам. Однако, врачи констатировали смерть пострадавшего.

В результате пожара в зале двух комнатной квартиры выгорела мебель и мусор на пяти квадратных метрах.