Орловец, убивший сына, отправится на долгие годы в тюрьму

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Рассмотрение уголовного дела в отношении ливенца, который обвинялся в убийстве собственного сына с особой жестокостью закончилось обвинительным приговором Орловского областного суда.

В суде было установлено, что отношения между отцом и взрослым сыном, которые жили вместе, были непростые. Они оба злоупотребляли спиртными напитками, отец после выпитого алкоголя становится жестоким и агрессивным. Вместе с этим, его сын был осужден и отбывал наказание за сбыт наркотиков.

После конфликта, случившегося 13 апреля отец решил убить сына. Он облил спящего сына бензином и поджег его. Одежда и обувь быстро вспыхнули и от полученных ожогов мужчина умер через несколько дней в больнице. Родственник ливенцев пытался помочь потерпевшему и потушить одежду, а после вызвал «скорую помощь».

– Суд признал ливенца виновным в убийстве с особой. При назначении наказания суд, в том числе учел противоправное поведение потерпевшего, и назначил ливенцу наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Орловского областного суда.