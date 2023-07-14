Налоговая опубликовала список наиболее популярных видов деятельности у самозанятых орловцев

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В Орловской области в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировано порядка 25 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Орловской области.

В топ-10 наиболее популярных видов деятельности вошли: услуги по оказанию косметических и парикмахерских услуг, строительные и ремонтные услуги, услуги по перевозке грузов и пассажиров.

За период действия специального налогового режима НПД на территории Орловской области сформировано более пяти миллионов чеков на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей. Средний чек составил 924 рубля.

Орловцы могут также зарегистрироваться в качестве самозанятого могут без визита в налоговый орган, с помощью мобильного приложения «Мой налог» или через уполномоченные банки.

В налоговой отмечают, что специальный режим НПД могут применять физические лица с годовым доходом менее 2,4 миллионов рублей. При оказании услуг жителям области ставка налога составляет 4 %, юридическим лицам – 6 %. Сразу после регистрации самозанятый получает бонус в размере 10 тысяч рублей, который уменьшает ставку налога до 3 и 4 % соответственно.