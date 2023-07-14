На организаторов незаконного казино в Орле завели уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Уголовное дело в отношении двоих жителей города Орла, подозреваемых в незаконных организации и проведении азартных игр возбудил Следственный комитет России по Орловской области.

– По данным следствия, подозреваемые с декабря 2019 года по июль 2023 года, действуя организованной группой с иными лицами, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровой зоны в помещении, расположенном на территории Железнодорожного района города Орла, – заявили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

При обыске в игровом зале, по сообщению пресс-службы УМВД России по Орловской области, полицейские обнаружили и изъяли шесть компьютеров с установленной программой, запуск которой осуществлялся администратором с головного мобильного устройства, три сотовых телефона и свыше трехсот тысяч рублей наличных денег.

Сейчас в отношении организаторов подпольного игрового бизнеса проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, устанавливаются другие участники организованной группы. Расследование уголовного дела продолжается.