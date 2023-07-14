В Орловской области строится новая сеть газораспределения

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Строительство сети газораспределения ведется в новом микрорайоне города Ливны Орловской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Земельные участки под индивидуальную жилую застройку, в том числе многодетным семьям, начали выдавать в новом микрорайоне пять лет назад. На участках провели работы по планировке территории и обеспечению необходимой инфраструктуры, работы по формированию дорожной сети, смонтированы сети электроснабжения и водопровода.

В этом году идет строительство сетей газоснабжения. Работы ведутся в микрорайоне в районе улицы Южная, который также объединяет улицы Николая Турбина, Аркадия Шипунова, Сергея Белоцерковского, переулки Дачный, Почтовый и Светлый. Общая протяженность строящейся сети газораспределения составляет более четырех километров. Цена контракта – почти 10,5 миллиона рублей. На сегодняшний день работы по устройству наружных сетей газопровода высокого давления завершены.

Отмечается, что разработка траншей и укладка сети газопровода низкого давления будет производиться в рамках следующего этапа строительства сети газораспределения. Сейчас уже произведена укладка порядка 1,8 километра газопровода низкого давления. Срок выполнения работ по контракту – 2 октября.