В Орле пожарные спасли от огня деревянный вогончик

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Загорание деревянного вагончика на улице Картукова в Орле произошло около шести утра, 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили возгорание, не дав ему распространиться. В МЧС отмечают, что пострадавших при пожаре нет. В результате случившегося вагончик полностью выгорел изнутри. Причина возгорания выясняется специалистами.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано девять возгораний. Большинство из них приходилось на горение мусора, травы, короткие замыкания и подгар пищи.