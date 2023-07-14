Орловцы передали крупный гуманитарный груз в зону СВО

Фото: соцсети Сергея Лежнева

О ценной посылке, собранной орловцами и представителями органов власти рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

В посылку вошли необходимые солдатам вещами: комплекты тактической формы с налокотниками и наколенниками, каски, балаклавы, бензиновый генератор, газовые плитки, автомобильные аккумуляторы, беспроводные WI-FI роутеры, наборы инструментов, тепловизоры, средства от насекомых, продукты питания, воды, средства личной гигиены, медикаменты. Отдельный список запчастей и расходных материалов на УАЗ: свечи, катушки, сцепления, рессоры, рулевые наконечники, тормозные диски, фильтра, масла, генератор, стартер и прочее.

По словам советника губернатора, военные которые сейчас выполняют боевые задачи под городом Сватово в ЛНР, были очень рады встретить машину с грузом из Орловской области, передали слова большой благодарности всем причастным к сбору посылки.

– После общения с бойцами у тебя складывается новая, совершенно другая картинка, и больше не остается вопросов, зачем нам поддерживать армию, – признался Сергей Лежнев.