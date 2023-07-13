В Орловской области заработало новое маммографическое оборудование

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, жительницы Должанского района теперь смогут пройти маммографию на базе районной больницы. В начале июля в медицинское учреждение поступила современная цифровая маммографическая система стоимостью 9,5 миллиона рублей. Обновление стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

После капремонта поликлиники маммограф будет работать в ней. Сейчас же аппарат расположился в рентгенкабинете терапевтического корпуса стационара.

Жители Должанского района смогут пройти обследование на новом аппарате в рамках диспансеризации и по показаниям. Планируется, что пользоваться маммографической системой будут около 3,5 тысяч человек в год.