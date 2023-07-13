В Орловской области пьяный водитель не справился с управлением и врезался в столб

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Авария с участием пьяного водителя произошла 12 июля, в час ночи. Об этом сообщает орловская Госавтоинспекция.

Известно, что 28-летний водитель "Фольксваген Тигуан" в состоянии алкогольного опьянения ехал по автодороге «Новосиль-Корсаково-Орлик» по улица Центральная села Голунь Новосильского района Орловской области и в районе дома №37 при движении со стороны Маслазаводского переулка села Голунь в направлении деревни Подъяковлево съехал с автодороги на обочину. После чего, наехал на опору линий электропередач и металлический забор дома №37 по улице Центральной с Голунь.

В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летняя пассажирка получила телесные повреждения, после осмотра медиками девушка была отпущена на амбулаторное лечение.