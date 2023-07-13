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НовостиОбщество13 июля 2023 12:59

В Орловской области на благоустройство общественных территорий потратят около 1,3 миллиарда рублей

В регионе собираются также перевыполнить план по темпам облагораживания местности
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

О благоустройстве общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» шла речь на совещании с главами муниципальных образований, которое провел губернатор области Андрей Клычков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

При этом, общий объем денежных средств, направленный регионом в 2023 году на мероприятия по благоустройству, составляет почти 1,3 миллиарда рублей. Это 707,3 миллиона рублей из федерального бюджета, 396,3 миллиона рублей – средства региональной казны, 180 миллионов рублей – средства Дорожного фонда Орловской области.

Темпы благоустройства дворовых и общественных территорий остаются прежними. Установленные для региона показатели в 60 дворов и 45 общественных территорий планируется перевыполнить. Так, на Орловщине будут благоустроены 91 двор и 48 общественных территорий.