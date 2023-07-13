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НовостиОбщество13 июля 2023 12:23

В Орле велосипедистка стала виновницей ДТП с участием троллейбуса

Авария случилась вечером, 12 июня
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 12 июля 16-летняя велосипедистка ехала по тротуару Тургеневского моста со стороны переулка Георгиевский в сторону улицы Васильевская Орла. Около десяти вечера в районе дома 16 по Набережной Есенина девушка наехала на пешехода, после чего упала на движущийся слева попутно троллейбус "Тролза №1150", под управлением 60-летнего водителя, который ехал попутно по Тургеневскому мосту.

В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения, отпущена.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП.