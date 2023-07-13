В Орловской области по подозрению в госизмене задержан активист ЛГБТ-движения

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Активиста ЛГБТ, ранее сменившего пол, задержали сотрудники ФСБ. Как сообщает ТАСС, он подозревается в государственной измене.

По информации Центра общественных связей, орловец оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины, которая была направленна против безопасности России.

– Установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ, –сообщили в ФСБ.

В настоящее время в отношении задержанного следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Молодой человек может сесть в тюрьму на пожизненный срок. При этом, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.