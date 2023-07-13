Орловский губернатор встретился с ветераном Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

12 июля исполнилось 80 лет со дня самого крупного в истории танкового сражения под Прохоровкой, участником которого был Виктор Андреевич Шигин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

На момент сражения он три месяца проучился в пехотном училище. Курсанты училища стояли в обороне.

Ветеран также принимал участие в освобождении Украины, Польши, Венгрии, а Победу он встретил в Австрии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией».

– Орловско-Курская битва предопределила изменение хода войны. Благодаря вам мы одержали Победу в Великой Отечественной войне. Сегодня я от вашего имени возложил цветы к мемориалу на Прохоровском поле. Спасибо вам огромное за эту Победу, – обратился к ветерану Андрей Клычков.

После губернатор передал Виктору Андреевичу памятный знак в честь 80-летия победы в танковом сражении на Прохоровском поле.