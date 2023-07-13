Делегация из Орла приняла участие в мероприятиях, посвященных 80-летию сражения на Прохоровском поле

Фото: пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

На месте одного из крупнейших танковых сражений собрались ветераны, жители и гости Белгородской области. В числе гостей из города Орла отметить важную для страны дату были председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, губернатор Андрей Клычков, митрополит Орловский и Болховский Тихон. Об этом сообщает пресс-служба орловского облсовета.

В рамках мероприятия были организованы интерактивные площадки, фотозоны, полевая кухня. Каждый муниципалитет области подготовил свой проект к празднику.

У памятника «Звонница» на Третьем ратном поле гости возложили цветы к бюстам Дмитрия Донского, Михаила Кутузова, Георгия Жукова.

В Храме Святых Апостолов Петра и Павла прошел памятный молебен. Храм был выстроен к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне в Прохоровке и был открыт 3 мая 1995 года. На мраморных плитах его стен высечены имена семи тысяч погибших здесь воинов. Перед началом молебна Леониду Музалевскому была вручена медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года».

– Я горд присутствовать на этом мероприятии. Обойти стороной эту величайшую дату, где была проявлена сила духа и мужество русского человека, нельзя, – отметил Леонид Музалевский. – Битва на Курской дуге навеки вписана в историю страны, а Прохоровское поле стоит в одном ряду с Куликовым и Бородиным.