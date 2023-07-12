В Орловской области установлен особый противопожарный режим

. Фото: Елена Зябкина

Соответствующее распоряжение № 451-р от 12 июля 2023 года появилось на сайте правительства Орловской области.

Введение особого противопожарного режима обусловлено повышением пожарной опасности, ростом числа пожаров и последствий от них.

Это значит, что на период действия особого противопожарного режима вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведения костров, проведения лесосечных работ и работ, связанных с применением машин, открытого огня.