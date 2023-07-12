Орловский Социальный фонд и Уполномоченный по правам человека подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Отделение Социального фонда России по Орловской области

Управляющая региональным Отделением Социального фонда Анна Елисеева и Уполномоченная по правам человека в Орловской области Наталия Балашова провели рабочую встречу, по итогам которой подписали обновленное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Орловской области.

Документ предусматривает совместные приемы граждан и рассмотрение обращений по вопросам пенсионного и социального обеспечения, проведение встреч, совещаний и консультаций по социальным вопросам. Также намечена работа по совместной подготовке предложений в компетентные государственные органы и скоординированные мероприятия по правовому просвещению орловцев.

– Большой практический опыт и советы Уполномоченного по правам человека имеют для нас особую ценность. Важно оказывать своевременную помощь в решении возникающих вопросов и содействовать в получении мер поддержки людям, которые остро в них нуждаются. Вместе мы будем решать эту задачу еще более эффективно, – отметила Анна Елисеева.