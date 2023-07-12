Экспорт сельхозпродуктов из Орловской области увеличился в три раза

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в первом полугодии 2023 года из Орловской области под контролем ведомства отправлено на экспорт 29,5 тысяч тонн продукции животного происхождения и кормов. А это по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем прямого экспорта Орловской области увеличился в три раза.

Основную часть экспортируемой продукции составили корма и кормовые добавки. Так, в Латвию и Республику Беларусь Орловская область отгрузила 29,5 тысяч тонн подсолнечного и рапсового шротов.

Кроме того, в Узбекистан было отправлено 15 тонн колбасы и в Азербайджан – 5020 доз сибиреязвенной вакцины.