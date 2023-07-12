В Орле благоустроили три двора

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Комиссионную приемку успешно прошли три двора, благоустроенные по нацпроекту «Жилье и городская среда». Качество выполненных работ проверил первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в число обновленных дворовых территорий добавилось еще три адреса: переулок Воскресенский, 7 и 9, площадь Карла Маркса, 5/7. Во всех дворах рабочие заасфальтировали дворовые проезды и подходы к подъездам, заменили бордюры, установили лавочки и урны, входы в подъезды домов оборудовали фонарями.

Около дома №7 по Воскресенскому переулку подрядчик подсыпет немного земли для обустройства палисадника – многие жильцы увлекаются разведением цветов около подъезда. Претензий к качеству работ у орловцев и приемочной комиссии не возникло.