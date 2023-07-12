Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В ветлабораторию в Орловской области поступило новое современное оборудование. Благодаря аппарату ветврачам удастся точнее выявлять заболевания.

Станция выделения нуклеиновых кислот Nexor 32, закупленная в Ливенскую ветлабораторию, позволит проводить высокотехнологическую лабораторную диагностику заболеваний животных – полимеразной цепной реакции (ПЦР) и более точно выявлять заболевания. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Подобные станции широко используются в научно-исследовательских лабораториях и лабораториях с высокой производительностью.

Сумма контракта составила 1,6 миллиона рублей.