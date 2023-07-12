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НовостиОбщество12 июля 2023 10:23

В ветлабораторию в Орловской области поступило новое современное оборудование

Благодаря аппарату ветврачам удастся точнее выявлять заболевания
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В ветлабораторию в Орловской области поступило новое современное оборудование. Благодаря аппарату ветврачам удастся точнее выявлять заболевания.

Станция выделения нуклеиновых кислот Nexor 32, закупленная в Ливенскую ветлабораторию, позволит проводить высокотехнологическую лабораторную диагностику заболеваний животных – полимеразной цепной реакции (ПЦР) и более точно выявлять заболевания. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Подобные станции широко используются в научно-исследовательских лабораториях и лабораториях с высокой производительностью.

Сумма контракта составила 1,6 миллиона рублей.