Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2023 9:19

В Орле мужчина умер на производстве от удара током

Происшествие случилось 11 июля
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Известно, что 11 июля в помещении одного из муниципальных предприятий города Орла во время проведения ревизии электроприборов 69-летний работник получил смертельный удар электрическим током.

Следственный комитет Орловской области проводит доследственную проверку обстоятельств смерти работника на производстве, по признакам нарушения требований охраны труда.

– В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, осуществляются все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – отметили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.