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НовостиОбщество12 июля 2023 8:55

Сеть семейных МФЦ в Орловской области расширится

Распоряжение подписал губернатор
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Документ об открытии новых отделений на базе комплексных центров социального обслуживания в Мценске и Кромах подписал глава Орловской области Андрей Клычков.

В этом году на развитие сети семейных МФЦ потратят 1,5 миллиона рублей из областного бюджета. Сейчас в регионе работают четыре Семейных МФЦ. Специалисты центров оказывают оперативную и комплексную информационную, психологическую, юридическую помощь в режиме «одного окна».

В пресс-службе правительства Орловской области отметили, что ранее успешный опыт региона по созданию и тиражированию практики семейных МФЦ по всей стране отметил президент России Владимир Путин.