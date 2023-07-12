Орловский губернатор поддержал идею создания отрядов теробороны

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Создание отрядов территориальной обороны глава Орловской области Андрей Клычков обсудил с граждански активными жителями Урицкого района.

– Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми, – отметил Андрей Клычков.

В пресс-службе правительства Орловской области сообщили, что на днях глава региона проведет совещание оперативного штаба с силовым блоком, на котором будут даны поручения по завершению организации полигона. После этого все желающие смогут обучаться основам боевой подготовки.