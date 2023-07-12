За весенний сезон на Орловщине посадили более 80 гектаров леса

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сезонный план по искусственному лесовосстановлению успешно выполнили всего 13 субъектов РФ, в число которых вошла и Орловская область.

В этом году на территории семи лесничеств региона лес посадили на площади 82 гектаров (сосны обыкновенной - 59 гектаров, дуба черешчатого - 23 гектара), в том числе искусственное лесовосстановление (72 гектара), комбинированное лесовосстановление (9,6 гектара).

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Отмечается, что в 2024 году в Орловской области запланирована посадка 90 гектаров лесных культур.