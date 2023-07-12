Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области в ДТП пострадал водитель мопеда. Авария произошла 11 июля.

По данным орловской Госавтоинспекции, 42-летний водитель мопеда "Мотоленд Альфа" 11 июля ехал по грунтовой дороге, со стороны деревни Верхняя Боевка в сторону деревни Нижняя Боевка Сосковского района. Около четырех дня мужчина не справился с управлением транспортного средства и перевернулся.

В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения, госпитализирован в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП.