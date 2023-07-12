В Орловской области добровольцы помогли пожарным спасти жилой дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание одноэтажного жилого дома в деревне Вяжи-Заверх Новосильского района произошло 11 июля, около девяти утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных происходило загорание внутри дома, наблюдалось сильное задымление, существовала угроза распространения огня на кровлю. В результате пожара выгорела комната на девяти квадратных метрах Отметим, что в тушении принимали участие добровольцы. Пострадавших в пожаре нет.

Всего за прошедшие сутки ликвидировано 20 возгораний. При этом большая часть из них приходилась на горение мусора.