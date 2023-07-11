Советник губернатора Орловской области Лежнев попал в зону ожесточенных боев

Фото: скриншот видео из соцсетей Сергея Лежнева

По словам Сергея Лежнева, доставляя гуманитарную помощь военнослужащим под Кременной, орловцы часто проезжали мимо Северодонецка ЛНР. В этот раз советник губернатора снял видео, где показал разрушенную бомбежками инфраструктуру города.

– Когда-то это был большой город с населением свыше 100 тысяч человек. Сегодня я попал в зону ожесточенных боев. На примере одной улицы, где были университеты, колледжи, школы и детские сады видно, во что превратилась мирная жизнь от войны, длившейся много лет. Сначала противник использовал жителей как живой щит, когда город освободили наши бойцы, по нему еще долго пыталась бить артиллерия противника, – рассказывает Сергей Лежнев.

Сейчас, как рассказывает советник главы Орловщины, город постепенно начинает оживать – в Северодонецке ходит общественный транспорт, а дети гуляют на улицах населенного пункта.