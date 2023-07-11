Губернатор Орловской области проинспектировал ремонт дорог в Нарышкино

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В поселке Нарышкино на улице Привокзальная в настоящее время выполнен демонтаж асфальтового покрытия, осуществляется демонтаж водоотводной системы, установка бордюров и укладка тротуарной плитки. Сумма контракта составляет 18,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

– Работа идет полным ходом. Также приведут в порядок территорию возле железнодорожного вокзала. Это правильно, я всегда за комплексный подход. На каждом объекте ремонта или благоустройства будет проведена «Народная приемка». Данный объект – не исключение, – подчеркнул Андрей Клычков.

В этом году на ремонт дорог в Урицком районе выделено около 42 миллионов рублей. Кроме того, сейчас ведется ремонт на региональной дороге «Ясная Поляна – Ледно» – около 16 километров на сумму 92 миллиона рублей, а также на семи участках дорог местного значения.