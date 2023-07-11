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НовостиОбщество11 июля 2023 12:39

В Орле планируют включить водоснабжение к концу рабочего дня

Сейчас воду частично отключили в Советском и Заводском районах
Елена Зябкина
Фото: соцсети Юрия Пархина

Фото: соцсети Юрия Пархина

В Орле планируют включить водоснабжение к концу рабочего дня. Сейчас воду частично отключили в Советском и Заводском районах.

«Орелводоканал» в настоящее время проводит на улице Прожекторной врезку нового участка водовода, поэтому в Заводском и частично Советском районах отсутствует водоснабжение. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

По словам гендиректора «Орелводоканала» Василия Иванова, в 14:00 началось заполнение системы. Кроме этого, глава компании отметил, что если запуск пройдет без проблем, водоснабжение стабилизируется к 18:00.