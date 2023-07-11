На гендира орловской строительной организации завели уголовное дело за неуплату налогов

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, которое занимается строительной деятельностью. Он подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должны были взыскаться налогов.

– Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь генеральным директором общества в период с ноября по декабрь 2022 года, знал о том, что у возглавляемой им организации имеется задолженность по налогам, сборам и страховым выплатам, в связи с чем расходные операции по расчетным счетам были приостановлены. В то же время мужчина умышленно скрыл денежные средства организации, перечислив на счета третьих лиц денежные средства на общую сумму свыше семи миллионов рублей, – пояснили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас Следственный комитет устанавливает все обстоятельства налогового преступления.