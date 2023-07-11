Завершился ремонт дороги в Образцово Орловского муниципального округа

Фото: районной газеты «Наша жизнь»

Автомобильные дороги отремонтированы по улицам Новая, Северная, Соловьиная, Светлая и Родниковая. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».

В ходе работ выполнено уширение проезжей части на протяжении всего объекта, а также осуществлено устройство слоев основания из щебня и укладка нижнего слоя основания и верхнего слоя из асфальтобетонной смеси. На улицах не только восстановлено дорожное покрытие, но и произведено обустройство тротуаров, установлены два остановочных павильона.

На объекте в настоящее время осуществляется приемка. Протяженность обновленных дорог - 1,7 километра. Стоимость работ составила 29 миллиона рублей.

Помимо этого, завершились работы по ремонту улицы Сиреневая в деревне Ольховец Орловского муниципального округа. Для удобства жителей появились тротуары.