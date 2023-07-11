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НовостиОбщество11 июля 2023 10:35

Орловские студенты стали победителями финала Всероссийского кейс-чемпионата по ГМУ

Финальный этап состязаний проходил в Петропавловске-Камчатском с 28 июня по 7 июля
Елена Зябкина
Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Студенты Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС на базе Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга принимали участие в финальном этапе Всероссийского кейс-чемпионата по государственному и муниципальному управлению. В Президентской академии сообщили, что команда студентов вуза из Орла стала обладателем дипломов победителя финала Всероссийского кейс-чемпионата по ГМУ.

Конкурсанты посещали учреждения культуры, общались с руководством региона и участвовали в насыщенной культурной программе с целью доработки финальных решений по продвижению в Камчатском крае федеральной программы «Пушкинская карта».

Студенты 4 курса Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС «Крылья РАНХиГС» Дарья Выговская, Алексей Ершов, Оксана Козлова и капитан Анастасия Цуканова представили на финальной защите комплекс предложений с позиции экономики по развитию программы «Пушкинская карта» в Камчатском крае.