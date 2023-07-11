Первичная профсоюзная организация «Орелэнерго» подвела итоги работы за первое полугодие 2023 года

.

За это время профсоюзом филиала ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго» во взаимодействии с руководством компании реализованы мероприятия, направленные на защиту социально-трудовых прав и интересов членов организации согласно коллективному договору и действующему трудовому законодательству по вопросам охраны труда, социального партнерства, социального страхования, культурно-досуговой и спортивной работы.

В этом году сотрудники предприятия поучаствовали в соревнованиях по подледному лову рыбы и летней спартакиаде. С экскурсией энергетики посетили известные достопримечательности республики Карелии – водопады, горный парк, Кижи. Вместе с детьми они побывали в музее космонавтики в Калуге.

Сегодня членами профсоюза являются 52% работников предприятия. Приоритетные направления его деятельности – создание благоприятных условий для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и их семей, забота о здоровье сотрудников.

Значительным результатом работы профсоюзной организации стало внедрение карт «Профдисконт». Члены профсоюза из числа работников «Орелэнерго» стали первыми в Орловской области, кто смог воспользоваться эксклюзивными скидками в 285 торгово-сервисных предприятиях-партнёрах.

«Профсоюзы играют неоценимую роль в обеспечении обратной связи с нашими сотрудниками. Благодаря профкому мы можем эффективно организовывать социальную защиту наших сотрудников, решать текущие задачи и двигаться вперед для достижения наших будущих целей. Одна из сильных сторон нашего филиала – возможность продуктивной работы в дружном, сплоченном коллективе», – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Игорь Колубанов.