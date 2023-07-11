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НовостиПроисшествия11 июля 2023 8:51

После ДТП под Орлом госпитализировали велосипедиста

Авария произошла 10 июля
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, утром, 10 июля, 62-летний водитель «КАМАЗ-5820», ехал по автодороге «Болхов-Орел-Витебск» со стороны поселка Хотынец в сторону города Болхов. Около десяти часов в районе 32 километра трассы «Болхов-Орел-Витебск» грузовик сбил 45-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части дороги со стороны Хотынца в сторону Болхова.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и после осмотра медиками был госпитализирован в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зафиксировали шесть ДТП, в результате которых два человека получили травмы.