После ДТП под Орлом госпитализировали велосипедиста

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, утром, 10 июля, 62-летний водитель «КАМАЗ-5820», ехал по автодороге «Болхов-Орел-Витебск» со стороны поселка Хотынец в сторону города Болхов. Около десяти часов в районе 32 километра трассы «Болхов-Орел-Витебск» грузовик сбил 45-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части дороги со стороны Хотынца в сторону Болхова.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и после осмотра медиками был госпитализирован в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зафиксировали шесть ДТП, в результате которых два человека получили травмы.