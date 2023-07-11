В Орловской области сгорел дачный дом

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание деревянного дачного дома в селе Тагино Глазуновского района произошло 10 июля, около двух часов ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарные прибыли на место происшествия в тот момент, когда дом горел изнутри открытым пламенем по всей площади. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри. Отмечается, что в тушении принимали участие члены добровольной пожарной команды «Гремячево». При пожаре никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано четыре возгорания.