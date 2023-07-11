В Орловской области в реке утонули два человека

Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

Происшествие на реке Ока в Орловском муниципальном округе недалеко от населенного пункта Тайное случилось 10 июля, около полудня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области.

По словам очевидца событий в реке купались отец и сын и в какой-то момент пропали из виду. Отмечается, что место происшествия не оборудовано для купания.

При обходе территории ниже по течению в пяти метрах от берега спасатели обнаружили тело 54-летнего мужчины. Водолазы извлекли его из воды. Поисковые работы длились до поздней ночи, после чего специалисты продолжили поиск рано утром 11 июля. Около девяти утра водолазы нашли тело второго утонувшего. При этом спасателями обследовано более 15 тысяч квадратных метров акватории.

На месте трагедии работали сотрудники регионального МЧС, отряда «Водный» областной поисково-спасательной службы, медики, а также полицейские.