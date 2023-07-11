В Орловской области спасатели помогли котенку, попавшему в беду

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

К спасателям с просьбой помочь четвероногому другу вечером 9 июля обратились стревоженные жители переулка Щербакова города Ливны. Они просили оказать помощь маленькому котенку, пояснив, что животное упало в старый колодец. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

По прибытии пожарными было принято решение спуститься к животному с помощью штурмовой лестницы. Специалисты аккуратно подняли котенка на поверхность и передали его хозяйке.

Жители поблагодарили пожарных за отзывчивость и помощь животному. Таким вот образом на Орловщине стало на одну маленькую спасенную жизнь больше.