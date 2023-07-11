Орловским аграриям выделят почти два миллиарда рублей на уборочную кампанию

В этом году на развитие агропромышленного комплекса Орловской области предусмотрен объем средств государственной поддержки в размере 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

– Своевременное доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей – это принципиальный вопрос, – отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Департаментом сельского хозяйства Орловской области перечислены аграриям средства господдержки в общем объеме 1,4 миллиарда рублей (78,8%).

Кроме того, на 2023 год Минсельхозом РФ утвержден лимит льготного краткосрочного кредитования заемщиков в размере 476 миллионов рублей. Региональным Департаментом сельского хозяйства с кредитными организациями направлены в Минсельхоз РФ 243 заявок на получение льготных краткосрочных кредитов на сумму 8,8 миллиарда рублей, по льготным инвестиционным кредитам одобрено 100 заявок на сумму четыре миллиарда рублей, сумма субсидий – 116 миллионов рублей.