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НовостиЭкономика11 июля 2023 6:29

Орловским аграриям выделят почти два миллиарда рублей на уборочную кампанию

Для сельхозпроизводителей также утвердили лимит льготного кредита
Елена Зябкина

В этом году на развитие агропромышленного комплекса Орловской области предусмотрен объем средств государственной поддержки в размере 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

– Своевременное доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей – это принципиальный вопрос, – отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Департаментом сельского хозяйства Орловской области перечислены аграриям средства господдержки в общем объеме 1,4 миллиарда рублей (78,8%).

Кроме того, на 2023 год Минсельхозом РФ утвержден лимит льготного краткосрочного кредитования заемщиков в размере 476 миллионов рублей. Региональным Департаментом сельского хозяйства с кредитными организациями направлены в Минсельхоз РФ 243 заявок на получение льготных краткосрочных кредитов на сумму 8,8 миллиарда рублей, по льготным инвестиционным кредитам одобрено 100 заявок на сумму четыре миллиарда рублей, сумма субсидий – 116 миллионов рублей.