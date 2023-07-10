В Орловской области завели уголовное дело на виновника ДТП, в котором погиб семилетний ребенок

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В настоящее время водителю грузовика «ДАФ» подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

– Следственным отделом МО МВД России «Ливенский» в отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьей 264 УК РФ « Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Водителю большегруза избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что ДТП произошло 9 июля около часа ночи на 12 километре автодороги «Ливны-Навесное-Грачев Верх – граница Липецкой области» Орловской области. В результате аварии и семилетний «Ниссан Террано» скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель «ДАФ» и 39-летняя пассажирка «Ниссан Террано» были госпитализированы.