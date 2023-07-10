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НовостиСпорт10 июля 2023 13:31

Бронзовым призером Первенства России по легкой атлетике стала орловчанка Ольга Каменева

Соревнования проходили в Екатеринбурге
Елена Зябкина
Фото: Департамент физической культуры и спорта

Фото: Департамент физической культуры и спорта

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Департаменте физической культуры и спорта.

Легкоатлеты-юниоры разыграли 42 комплекта наград в течение трех дней. За звание сильнейших боролись порядка 700 спортсменов из 60 субъектов Российской Федерации.

Орловчанка Ольга Каменева заняла третье место в беге на 800 метров – ее результат 2:07,99. Отмечается, что в предварительных забегах она показала личный рекорд – 2:06,82.