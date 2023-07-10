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НовостиПроисшествия10 июля 2023 12:54

Орловец, забивший до смерти знакомого, пойдет под суд

Преступление мужчина совершил в мае в Колпне
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего орловца, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Из материалов уголовного дела известно, что ночью 2 мая пьяный мужчина гостил в доме у своих знакомых в поселке Колпна. В ходе конфликта со своим 59-летним знакомым орловец избил его и потерпевший мужчина скончался на месте.

– В настоящее время предварительное следствие завершено. Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.