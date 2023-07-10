В Орловской области предстоит убрать 1,3 миллиона гектаров посевной площади

. Фото: Елена Зябкина

О готовности предприятий агропромышленного комплекса региона к уборке урожая велась речь на аппаратном совещании в областной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В 2023 году аграриям региона предстоит убрать 1,3 миллиона гектаров посевной площади. В том числе: зерновых и зернобобовых – 830 тысяч гектаров, масличных культур – 317 тысяч гектаров, сахарной свеклы – 50 тысяч гектаров, картофеля и овощей на площади 3,1 тысяч гектаров.

При этом в уборочной кампании 2023 года будет задействовано 2310 зерноуборочных комбайнов, при этом, 90 комбайнов планируется дополнительно привлечь из других регионов.

В перевозке зерна урожая этого года будет задействовано около 2,5 тысяч единиц автомобилей сельхозтоваропроизводителей и 250 единиц привлеченных автомобилей автотранспортных предприятий и частных перевозчиков.