Орловские студенты отправили в зону СВО груз помощи

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Совместными усилиями собрал и отправил для бойцов одного из подразделений ВС РФ в зону СВО очередную партию груза Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС. В Президентской академии отметили, что эта партия гумпомощи стала 11 за последние полтора года. Двумя автомобилями груз доставили военным 7 июля.

В посылку вошли более десяти бензиновых и дизельных электрогенераторов, десяток бензопил и комплектующих к ним, сварочные аппараты, холодильники, около двухсот лопат, пленка, пиломатериалы и телевизоры, а также слесарные инструменты. Помимо всего, в этот груз вошли также устройства связи (рации) и оптические прицелы. В эту партию были включены также комплекты нательного белья и сладостей – несколько сотен литров варенья. Все это необходимо военнослужащим для организации мест дислокации и быта. Кроме того, отправили бутилированную воду.

– Наше студенческое сообщество не остается в стороне от такого важного дела. Я очень рад, что мы можем быть причастными к сбору и доставке помощи для наших военносулжуащих, – рассказал студент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Иван Хомченко.